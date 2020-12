Italia Strage Viareggio: pg Cassazione chiede nuovo processo per Moretti Secondo la procura generale, che chiede l'appello bis per tre persone oltre a Moretti, vanno ribadite 23 delle 25 condanne arrivate in appello per il disastro ferroviario del 2009

Un nuovo processo d'appello per l' ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti in relazione alle accuse di disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo per la strage di Viareggio (32 morti il 29 giugno 2009) per le quali è stato condannato a sette anni di reclusione dalla Corte di Appello di Firenze: lo ha chiesto il Pg della Cassazione Pasquale Fimiani nella sua requisitoria.Chiesta tra l'altro la conferma dei 6 anni di carcere per Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia, e delle pene a carico dei dirigenti e manager delle società estere dove venivano mandati in revisione i carri merci.Lo si è appreso dalla diretta social dei familiari delle vittime, e da fonti della stessa Cassazione che ha celebrato l'udienza sulla strage di Viareggio a porte chiuse per motivi di sicurezza anti Covid. Inoltre il Pg ha chiesto l'annullamento con rinvio della condanna a quattro anni di reclusione per il manager Francesco Favo, e l'annullamento dei proscioglimenti per Di Marco e Giovanni Costa altri due manager delle società coinvolte nell'incidente.