Ancona Strage in discoteca a Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 fu spruzzata una sostanza urticante per rubare catenine e oggetti preziosi ai giovanissimi che aspettavano la performance musicale del trapper Sfera Ebbasta: nella calca che si generò, morirono cinque adolescenti e una giovane mamma

Condividi

Pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati per il processo di Corinaldo. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 fu spruzzata una sostanza urticante al 'Lanterna Azzurra Clubbing' per rubare catenine e oggetti preziosi ai giovanissimi che aspettavano la performance musicale del trapper Sfera Ebbasta: nella calca che si generò, morirono cinque adolescenti e una giovane mamma.La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Ancona, Paola Moscaroli, al termine della settima udienza del processo che si è svolto con il rito abbreviato e a porte chiuse.Per i 6 imputati pene ridotte rispetto alle richieste dell'accusa: Dodici anni e 4 mesi per Ugo Di Puorto, 12 anni e 3 mesi per Raffaele Mormone, 10 anni e 5 mesi per Badr Amouiyah, 11 anni e 3 mesi per Andrea Cavallari, 10 anni e 11 mesi per Souhaib Haddada e 11 anni e 2 mesi per Moez Akari."La procura della Repubblica prende atto della decisione del giudice - commenta la procuratrice capo Monica Garulli - e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate - mi sembra doveroso sottolineare come grazie all'impegno e agli investigatori ci sia stata una celere risposta da parte delle Istituzioni dello Stato. La sentenza è infatti intervenuta a un anno e mezzo di distanza dai fatti".Confermato l'omicidio preterintenzionale. Non è stata riconosciuta l'associazione a delinquere: "Siamo delusi - ha detto uscendo dall'aula il fratello di Benedetta Vitali - non ci aspettavamo questa decisione, siamo amareggiati. Aspettiamo l'altro processo".Questi i nomi delle vittime: Benedetta Vitali e Mattia Orlandi di 15 anni, le 14enni Asia Nasoni ed Emma Fabini, Daniele Pongetti di 16 anni e la giovane mamma Eleonora Girolomini di 39 anni.Per i sei imputati, Ugo Di Puorto, Andrea Cavallari, Moez Akari, Raffaelle Mormone, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah, le richieste dei pm, Paolo Gubinelli e Valentina Bavaj, andavano dai 16 ai 18 anni di reclusione con accuse dall'associazione a delinquere all'omicidio preterintenzionale, lesioni personali, furto e rapina.