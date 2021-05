Parlamento Europeo Al via a Strasburgo la Conferenza sul futuro dell'Europa L'inaugurazione della Conferenza si tiene nel giorno della Festa dell'Europa nell'emiciclo dell'Europarlamento, riaperto nella sede alsaziana dopo che dal febbraio 2020 la pandemia aveva costretto a spostare le sessioni a Bruxelles. Il Comitato esecutivo ha approvato il regolamento interno, che stabilisce la composizione della plenaria della conferenza e il suo funzionamento

Condividi