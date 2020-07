Russia Studente siberiano inventa e costruisce torre internet digitalizzando il suo villaggio

Il liceale siberiano Yurij Krysov ha sviluppato e costruito nel suo villaggio, nella provincia di Novosibirsk, una torre internet, portando la connessione alla rete ai suoi compaesani.Nel villaggio del ragazzo la rete non arrivava poiché le linee telefoniche sono obsolete. Alla richiesta della cittadinanza, il provider locale ha chiesto circa 15mila euro per portare nel villaggio la fibra ottica. Per i residenti, 60 case in totale, la somma era inabbordabile.A Yuri, che studia in un liceo musicale, serviva invece la connessione per poter caricare in rete le sue composizioni. Il ragazzo ha chiesto a un compaesano di saldare con spranghe d’acciaio l’antenna alta 10 metri. Poi ha fissato sulla punta più alta il modem di un operatore di telefonia mobile e alla base un router con un terminale di smistamento del segnale, portando la connessione a 3 case. I “clienti” danno un piccolo contributo che viene messo in fondo cassa per l’acquisto di apparecchiature più potenti per garantire la connettività all’intero villaggio.Il ragazzo ha detto che nei villaggi vicini la gente è contraria all’installazione dei ripetitori per paura delle radiazioni, mentre la sua costruzione emana radiazioni pari a un cellulare. Infine, la competitività economica: la costruzione di Yuri costa circa 70 euro.