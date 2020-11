"Gli italiani hanno testa per scegliere" Salvini a Rainews24: "Vaccino obbligatorio? Le imposizioni non mi piacciono" "Farò quello che mi suggerirà il mio medico" ha dichiarato il leader della Lega ospite a Rainews24. Poi a proposito dello scostamento di bilancio approvato ieri ha precisato: "Non basta, serve un anno di pace fiscale"

Condividi

Sul vaccino anti-Covid "farò quello che mi suggerirà il mio medico. La parola obbligatorio non mi piace. Gli italiani hanno testa per scegliere. Io sono per la libertà di scelta sempre e comunque. Le imposizioni non mi piacciono mai" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ospite a Studio24.Con lo scostamento approvato ieri "8 miliardi finiscono alle partite Iva, artigiani e commercianti ma non basta. Serve un anno di pace fiscale, un anno durante il quale negozi, ristoranti ecc non possono e non devono pagare le tasse. A Milano stanno arrivando le tasse comunali: ma come fa un bar chiuso a pagare? Serve un anno di esenzione" ha detto poi Salvini a proposito della crisi causata dall'epidemia.A proposito dei decreti sicurezza il leader della Lega ha sottolineato: "Terremo la maggioranza in aula finché non ritirerà questi decreti che riportano l'Italia indietro. Mentre lavoratori e imprese sono allo stremo, la maggioranza tiene impegnato il Parlamento parlando di clandestini. Conto che il centrodestra sarà compatto"."Il dibattito sul Mes rimane solo in Italia. Di questo strumento non sta parlando in Europa nessuno e nessuno lo vuole. Perfino uomini del Pd dicono che non serve", ad esempio "Enrico Letta. Dice che non serve Conte dice non serve ed è superato di che discutiamo? Ci sono modi più concreti per rilanciare il paese. Archiviamo questo dibattito e chiediamo agli italiani l'impegno per ricostruire il Paese".Per quanto riguarda la discussione sulle misure in vista del Natale il leader della Lega ha criticato le valutazioni del governo. "A me non sembra normale che un ministro della Repubblica che si dovrebbe occupare dell'emergenza proponga una nascita anticipata di Gesù. Già stanno rovinando il Natale a milioni di italiani, non lo rovinino anche ai bambini".E ha commentato la proposta del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia di anticipare la nascita di Gesù bambino per rispettare il coprifuoco delle 22 anche la notte della vigilia di Natale."Secondo lei - ha aggiunto Salvini - la notte della vigilia di Natale a mezzanotte gli italiani sono così matti da fare mega assembramenti mangiando tartine e bevendo champagne? Un ministro che dice Gesù può nascere due ore prima manca di rispetto a un paese profondamente legato alla tradizione cattolica, lasciasse che Gesù Bambino rimanga nel cuore dei bambini. Alcuni ministri penso neanche al Monopoli potrebbero competere".