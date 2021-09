MONDO

2021/09/21 08:57

Dispiegamenti di forze militari in alcune aree della capitale Karthoum Sudan, fonti governative: fallito tentativo di colpo di stato Una fonte governativa ha detto all'agenzia di stampa Afp che gli autori hanno cercato di impadronirsi dell'edificio dei media statali,ma "hanno fallito", ha commentato. Il Consiglio di transizione del Sudan ha invitato la gente a scendere in piazza per manifestare la sua opposizione

Sudan, firmato lo storico accordo tra militari e opposizione

Sudan, firmato lo storico accordo tra militari e opposizione Sudan, il nuovo potere militare promette un governo civile

Sudan, il nuovo potere militare promette un governo civile Sudan, i leader della protesta sospendono il dialogo con l'Esercito

Sudan, i leader della protesta sospendono il dialogo con l'Esercito Sudan, scontri e vittime nelle proteste contro l'aumento del pane Condividi La tv di Stato del Sudan dà notizia di un tentativo di colpo di stato fallito, secondo cui un gruppo di soldati nella capitale Khartoum ha tentato un golpe. ​"C'è stato un tentativo di colpo di Stato fallito", hanno riferito i media. La notizia viene confermata anche da fonti di Al-Arabiya. Altri media riportano di dispiegamenti di forze militari in alcune aree della capitale Karthoum e a Omdurman. Il Consiglio di transizione del Sudan ha invitato la gente a scendere in piazza per manifestare la sua opposizione.



Una fonte governativa ha detto all'agenzia di stampa Afp che gli autori hanno cercato di impadronirsi dell'edificio dei media statali,ma "hanno fallito", ha commentato. E fonti citate da al-Arabiya confermano l'arresto di sospetti leader del tentato golpe. La tv di Stato del Sudan dà notizia di un tentativo di colpo di stato fallito, secondo cui un gruppo di soldati nella capitale Khartoum ha tentato un golpe. ​"C'è stato un tentativo di colpo di Stato fallito", hanno riferito i media. La notizia viene confermata anche da fonti di Al-Arabiya. Altri media riportano di dispiegamenti di forze militari in alcune aree della capitale Karthoum e a Omdurman. Il Consiglio di transizione del Sudan ha invitato la gente a scendere in piazza per manifestare la sua opposizione.Una fonte governativa ha detto all'agenzia di stampa Afp che gli autori hanno cercato di impadronirsi dell'edificio dei media statali,ma "hanno fallito", ha commentato. E fonti citate da al-Arabiya confermano l'arresto di sospetti leader del tentato golpe.

Condividi