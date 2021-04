Calcio Superlega, Agnelli:progetto non può andare avanti. Dopo rinuncia dei sei club inglesi A poco più di 48 ore dall'annuncio della sua nascita la Superlega si sfalda. Nella notte la marcia indietro dei 6 club inglesi e dell'Inter. Poi anche dell'Atletico Madrid. Il titolo bianconero crolla in Borsa. L'Ue: 'Vince il buon senso, no al calcio per pochi'.

A poco più di 48 ore dall'annuncio della sua nascita la Superlega si sfalda: e dopo la rinuncia delle sei squadre inglesi e, a notte fonda, dell'Inter ('Non siamo più interessati al progetto') e in tarda mattinata dell'Atletico Madrid, arrivano le parole di Andrea Agnelli.



Il vicepresidente della SuperLega e patron della Juventus Andrea Agnelli, parlando a Reuters, ammette che dopo il ritiro dei club inglesi dal progetto la situazione si è complicata. "Per essere franco e onesto, sembra evidente che non si possa andare avanti" ha detto Agnelli.



Amplia il calo la Juventus in Piazza Affari dopo le parole del presidente Agnelli. Il titolo arriva a perdere il 12,35% a 0,76 euro. La Juventus non ha tuttavia ancora annunciato il ritiro dal progetto ma la dichiarazione di Agnelli segna una differenza con la posizione del presidente del Real Madrid Florentino Pérez, che dopo la decisione dei club inglesi di sfilarsi si era limitato a parlare della necessità di "rimodellare" il progetto.



Protesta dei tifosi della Juventus: "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata", si legge su uno striscione del Viking, gruppo ultrà bianconero, comparso sui cancelli dell'Allianz Stadium di Torino nella notte. "Noi siamo la Juventus Fc. No alla Superlega...Vergognati!", si legge ancora sullo striscione, che in queste ore sta facendo il giro dei social e che sembra riferito al presidente del club Andrea Agnelli.



Fallisce quindi il progetto di secessione di dodici blasonati club calcistici che volevano creare una Super League alla quale accedere di diritto e senza qualificazioni. Le sei società di Premier League hanno fatto un passo indietro, sulla scia delle critiche arrivate dai tifosi, dagli stessi calciatori e dal mondo politico, con il premier Boris Johnson a guidare il fronte dei contrari. Una inversione a u inattesa e arrivata in blocco: il primo a defilarsi è stato il Manchester City, che ha "formalmente avviato le procedure per il ritiro", posizione seguita a ruota da Tottenham, Chelsea, Liverpool e Manchester United, che ha annunciato anche le dimissioni (da fine 2021) di Ed Woodward, uno dei principali promotori del progetto. C'è poi chi è arrivato a chiedere scusa, come l'Arsenal. "Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo", l'ammissione dei Gunners in un tweet.



Anche l'Inter mette in dubbio il progetto

"Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall'Inter". Lo apprende l' ANSA da fonti neroazzurre alla fine della riunione d'urgenza dei 12 club fondatori del progetto.



Via anche l'Atletico Madrid: "Simeone e giocatori soddisfatti"

Anche l'Atletico Madrid si chiama ufficialmente fuori dalla Superlega: "Il Consiglio d'amministrazione dell'Atletico Madrid, riunitosi questo mercoledì mattina, ha deciso di comunicare alla Superlega e al resto dei club fondatori la propria decisione di non ufficializzare definitivamente la propria adesione al progetto. L'Atletico Madrid, ha deciso lunedì scorso di aderire a questo progetto in risposta a circostanze che oggi non esistono più. Per il club è essenziale l'armonia tra tutti i gruppi che compongono la famiglia biancorossa, soprattutto i nostri tifosi. La rosa della prima squadra e il suo allenatore hanno mostrato la loro soddisfazione per la decisione del club, consapevoli che i meriti sportivi devono prevalere su ogni altro criterio".



Ceferin, Uefa: ora ricostruire unità e avanti insieme

"Ho detto ieri che è ammirevole ammettere un errore e questi club hanno commesso un grande errore. La cosa più importante adesso è ricostruire l'unità che c'era prima e andare avanti insieme". Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è pronto a riaccogliere i club che nelle ultime ore hanno deciso di sfilarsi dal progetto Superlega. Progetto andato di fatto in frantumi dopo appena due giorni, con sei delle 12 società fondatrici - le inglesi Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham - a fare marcia indietro. "Ma adesso sono tornate nel gruppo e so che hanno tanto da offrire non solo alle nostre competizioni ma all'intero calcio europeo", ha aggiunto Ceferin in una nota.



Con una raffica di tweet a breve distanza l'uno dall'altro, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham hanno annunciato l'abbandono del progetto. Aveva cominciato a scricchiolare poco più di 24 ore dopo la nascita per il dietrofront del Manchester City che ha ceduto alla furia dei tifosi.



Il patron del Liverpool si scusa con i tifosi

"Voglio scusarmi con tutti i tifosi e i sostenitori del Liverpool Football Club per i disagi causati nelle ultime 24 ore". Anche il patron americano dei Reds, JohnW. Henry, si copre il capo di cenere per la fallimentare operazione Superlega. In un messaggio video, Henry ammette che l'iniziativa non era destinata ad avere "il sostegno dei tifosi". "In queste 48 ore vi abbiamo ascoltati, vi ho ascoltati", prosegue, estendendo le scuse all'allenatore Jürgen Klopp (pubblicamente contrario alla Superlega), a Billy Hogan,ai calciatori della squadra. Ma soprattutto ai tifosi che -ammette - sono stati "quelli trattati più ingiustamente".



Johnson, bene ritiro dei club inglesi

Il premier britannico, Boris Johnson, ha espresso soddisfazione per il ritiro dei club inglesi dalla Super League. "Accolgo con favore l'annuncio di ieri sera", ha affermato l'inquilino di Downing Street riferendosi all'annuncio del passo indietro. Si tratta di un "buon esito per i tifosi, per i club e per tutti nel nostro Paese", ha aggiunto Johnson in un tweet. "Dobbiamo continuare a proteggere questo sport nazionale che ci e' tanto caro", ha proseguito. I sei club inglesi che avevano aderito al progetto "secessionista" che dava vita ad un nuovo torneo alternativo alla Champions League dell'Uefa erano Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United e Chelsea. Si sono tutti ritirati, alcuni chiedendo anche scusa ai propri tifosi.



Ue, vince il buon senso, no al calcio per pochi

"Una vittoria del buon senso. Il calcio europeo non è per pochi privilegiati". Lo scrive suTwitter il vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas