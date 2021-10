Superlega: azione legale club contro Uefa e Fifa a Corte Ue

Real Madrid, Barcellona e Juventus, i principali club calcistici sostenitori della Superlega, sono intenzionati ad avviare un'azione legale contro Uefa e Fifa per rovesciare il "monopolio" nella gestione del calcio. In particolare, scrive il 'Financial Times', Uefa e Fifa sono accusate di aver infranto le regole sulla concorrenza dell'Ue.Secondo i documenti del tribunale in possesso del Financial Times, A22, la società che ha sede in Spagna e che rappresenta i club della Superlega, vuol chiedere alla Corte di giustizia europea di valutare se l'Uefa può continuare a fungere da regolatore in grado di imporre sanzioni ai club, pur agendo anche come partecipante, traendo profitto dall'organizzazione di tornei come la Champions League.