Studio pubblicato su Nature Communications Svelata la formula magica dell'ispirazione dei grandi artisti Intelligenza artificiale ed algoritmi di deep learning sono stati usati per estrarre big data relativi alla carriera di grandi artisti, registi e scienziati e comprendere meglio quale sia stata per ognuno di loro la vera fonte di ispirazione

Un'opera dell'artista Jackson Pollock

Il nuovo studio condotto dalla Kellogg School of Management della Northwestern University dell'Illinois è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications. Prima di sviluppare la sua famosa "tecnica a goccia", l'artista astratto Jackson Pollock si è dilettato nel disegno, nella stampa e nei dipinti surrealisti di umani, animali e natura. Questo periodo di esplorazione seguito dallo sfruttamento della sua nuova tecnica a goccia ha creato Pollock e una raffica di opere ad alto impatto raggruppate in stretta successione, una "serie positiva".

Nel caso di Pollock, questo è stato un periodo di tre anni dal 1947 al 1950, durante il quale ha creato tutti i suoi capolavori per i quali è ancora famoso oggi. I ricercatori hanno scoperto che queste "serie positive" non sono così rare, ma derivano direttamente da anni di esplorazione (studiando stili o argomenti diversi) immediatamente seguiti da anni di sfruttamento (concentrandosi su una tecnica specifica per sviluppare competenze approfondite).

"Né l'esplorazione né lo sfruttamento da soli in isolamento sono associati a una serie positiva. E' la loro sequenza in successione", ha detto Dashun Wang, che ha guidato lo studio. "Sebbene l'esplorazione sia considerata un rischio perché potrebbe non portare da nessuna parte, aumenta la probabilità di imbattersi in una grande idea. Al contrario, lo sfruttamento è generalmente visto come una strategia conservativa. Se sfrutti lo stesso tipo di lavoro più e più volte per un lungo periodo di tempo, potresti soffocare la creatività. Ma, curiosamente, l'esplorazione seguita dallo sfruttamento sembra mostrare associazioni coerenti con l'inizio delle 'serie calde'".

Nel 2018, Wang e i suoi colleghi avevano già pubblicato un articolo su Nature, che caratterizzava le serie positive nelle carriere artistiche, culturali e scientifiche. Dopo aver stabilito che queste "serie calde" si possono verificare, Wang è stato motivato a scoprire cosa le fa scattare.