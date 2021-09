Svezia: Magdalena Andersson scelta come futura premier, è la prima donna

Magdalena Andersson (Getty)

I socialdemocratici svedesi hanno scelto Magdalena Andersson, attuale ministro delle Finanze, come loro leader e quindi futuro premier. Andersson, che dovrebbe diventare la prima donna a guidare la Svezia, succederà al premier Stefan Löfven, che ha annunciato le sue dimissioni in agosto.Andersson è stata scelta dai 26 distretti del partito come nuova leader politica, ma la sua nomina dovrà essere confermata dal Congresso socialdemocratico in novembre. Poi dovrà ricevere luce verde dal Parlamento come nuovo premier.Oggi ha promesso in conferenza stampa che il suo futuro governo si concentrerà sulla lotta al crimine organizzato, il welfare e la crisi climatica. Andersson dovrà guidare il paese in una difficile congiuntura politica, con i sondaggi che prevedono una vittoria del centrodestra alle elezioni dell'anno prossimo.