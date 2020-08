È accaduto a Stoccolma Svezia. Sparatoria fra gang. Una pallottola uccide una ragazzina di 12 anni Il ministro della Giustizia Morgan Johansson promette "più polizia e sentenze più dure”. La rabbia dei cittadini

Sarebbe finita in una sparatoria fra bande rivali la 12enne uccisa da una pallottola vagante. È accaduto in Svezia domenica scorsa, vicino a una stazione di servizio a sud di Stoccolma.Ancora non è chiaro cosa sia successo e la polizia, che ha aperto un’indagine, non ha diffuso il nome della giovane vittima e non ha fatto arresti.Secondo i media locali degli uomini armati si stavano scontrando con due membri di una banda criminale. Le gang non avrebbero avuto intenzione di colpire la dodicenne.Candele e fiori sono stati portati sul luogo della morte e molti hanno chiesto azioni più decise contro la violenza delle gang. Il ministro della Giustizia Morgan Johansson ha dichiarato all'agenzia TT di essere costernato dalla morte e ha promesso "più polizia e sentenze più dure".L'anno scorso la Svezia ha annunciato di aver creato una task force speciale per combattere la violenza tra bande. Alla polizia sono stati dati poteri aggiuntivi di sorveglianza e le pene per crimini legati alla droga o al possesso di armi sono state inasprite.Nei primi sei mesi del 2020, 20 persone sono morte in 163 sparatorie, secondo i dati della polizia svedese, nel 2019 i morti erano stati 42 in 334 sparatorie.