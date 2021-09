Matrimonio per tutti Svizzera, verso il sì al referendum su matrimoni omosessuali Nel Paese già dal 2007 sono autorizzate le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma questa istituzione presenta dei limiti rispetto al matrimonio

Sì ai matrimoni tra persone dello stesso sesso in Svizzera. Secondo le proiezioni diffusa dalla Srr, il "Matrimonio per tutti", che legalizza le nozze gay in Svizzera, il sì è passato ad ampia maggioranza, con il 62,9% dei voti. Una tendenza confermata dai risultati definitivi già arrivati dal canton Glarona, 61%, e da quello di Nidvald, anche 61%."Un'importante pietra militare della storia dei diritti in Svizzera". Così Maria von Känel, copresidente del comitato per il "sì" al Matrimonio per tutti, ha esultato per i risultati elettorali. E si è detta contenta, si legge sul Corriere del Ticino, del fatto che i cittadini non si siano lasciati fuorviare dalle "false informazioni" degli oppositori. A questo proposito ha sottolineato che ora i diritti dei bambini diventeranno maggiori, grazie a una certezza giuridica sin dalla loro nascita.La Svizzera autorizza le unioni civili tra persone dello stesso sesso dal 2007, ma questa istituzione presenta dei limiti rispetto al matrimonio, fra l'altro permettendo solo l'adozione del figlio del partner. Con il matrimonio per tutti si apre la possibilità di adozioni congiunte. Le coppie di donne avranno inoltre accesso alla donazione di spermatozoi, ma i figli avranno diritto a conoscere l'identità del padre biologico. Rimangono vietate la donazione anonima di seme, la donazione di ovuli e l'utero in affitto. Infine il matrimonio permette l'acquisizione della cittadinanza al partner straniero e garantisce diritti di pensione. Se il nuovo regime di matrimonio per tutti sarà approvato non sarà più possibile contrarre nuove unioni civili. Quelle già registrate potranno essere mantenute o trasformate in nozze.Le nozze fra persone dello stesso sesso sono già realtà in diversi paesi europei fra cui Francia, Germania, Austria, Spagna e Regno Unito.Oggi si vota anche per aumentare la tassazione sul capitale. Presentata dai giovani socialisti, l'iniziativa "sgravare i salari, tassare equamente il capitale" prevede che i redditi provenienti da dividendi, azioni, affitti e interessi sul patrimonio siano tassati una volta e mezzo in più dell'imposta ordinaria sul redditto. Un sondaggio del primo settembre assegna a questa proposta solo il 40% dei voti favorevoli, contro il 55% dei contrari.