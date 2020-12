Firenze Svolta nel giallo dei coniugi fatti a pezzi: la ex del figlio, arrestata, davanti al pm non risponde La donna, 36 anni, è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri

E' ancora fitto il mistero sull'omicidio di Shpetim Pasho, 54 anni, e della moglie Teuta, 52 anni, i cui corpi fatti a pezzi e occultati in quattro valige sono stati ritrovati per caso nei giorni scorsi in un campo a ridosso della recinzione perimetrale posteriore del carcere fiorentino di Sollicciano, lungo la scarpata della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Ma questa mattina c'è stata una prima e forse decisiva svolta: con l'accusa di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri è stata arrestata Elona Kalesha, 36 anni, albanese come le due vittime.All'epoca dei fatti che le vengono contestati, la donna era la compagna di Taulant Pasho, 33 anni, figlio dei due coniugi albanesi che, secondo le risultanze dell'esame autoptico, sarebbero stati uccisi con una coltellata alla gola lui e massacrata di botte e soffocata lei. Il fermo, disposto dalla pm Ornella Galeotti "per pericolo di fuga", è stato eseguito all'alba di oggi dai carabinieri del comando provinciale di Firenze in un appartamento di via Felice Fontana, nel quartiere fiorentino di Novoli, dove la donna attualmente vive. L'arrestata era da sola in casa al momento dell'esecuzione del provvedimento. L'appartamento è stato sottoposto a sequestro. Stesso provvedimento per il garage dell'abitazione in via del Pantano, nei pressi del carcere di Sollicciano, dove l'indagata ha convissuto con Taulant Pasho.Di Shpetim Pasho e della moglie Teuta, che erano arrivati in Toscana per far visita alle figlie Dorina e Victoria e per incontrare il figlio che stava per finire di scontare una condanna per droga, si persero le tracce il 2 novembre del 2015, giorno in cui Taulant uscì dal carcere di Firenze. Da allora il 33enne è stato nuovamente arrestato per droga, quando nel giugno del 2016 vennero rinvenuti 6 chili di marijuana nel garage di via del Pantano, è evaso dai domiciliari nell'ottobre del 2016, e solo pochi giorni fa gli investigatori italiani hanno appreso che attualmente è in carcere in Svizzera per l'accusa di furto con scasso e violazione di domicilio.La 36enne, interrogata dalla pm Galeotti prima di essere condotta nel carcere di Sollicciano, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il legale della donna, l'avvocato Federico Febbo, ha detto che la sua assistita è rimasta "sconvolta" per il provvedimento di fermo a suo carico, ha sottolineato che la donna aveva manifestato "la sua disponibilità a farsi sentire dagli inquirenti per dare un contributo" alle indagini ma "non è mai stata convocata", e ha aggiunto che "per il momento si attribuisce il fatto alla signora, ma immagino che l'ipotesi sia di concorso con altri soggetti".Infatti, gli investigatori sarebbero convinti che Elona non abbia agito da sola ma che abbia avuto uno o più complici. Per quanto riguarda il movente del delitto, tra le ipotesi resta in piedi la pista dei 40mila euro scomparsi, somma che Shpetim Pasho avrebbe avuto con sé. Al vaglio degli inquirenti, nei giorni scorsi, tutte le frequentazioni dei due coniugi e dei loro familiari.Tra i punti del giallo ancora da chiarire, oltre al movente e alla presenza di eventuali complici dell'indagata, la data e il luogo in cui si è consumato il duplice omicidio, come e quando le quattro valige sono finite nel terreno in cui casualmente sono state rinvenute. Per quanto riguarda il luogo, potrebbe essere l'appartamento sequestrato oggi in via Felice Fontana, dove i due coniugi albanesi potrebbero essere stati ospitati in attesa della scarcerazione del figlio. Per gli investigatori il duplice omicidio risalirebbe al giorno stesso della scomparsa dei due. Su come le valige siano finite nel terreno in prossimità del carcere, l'ipotesi più accreditata è che siano state lanciate, non prima di un anno fa, dal cassone aperto di un mezzo pesante che transitava lungo la superstrada, e tale operazione non potrebbe essere stata portata a termine da una sola persona. Perché le quattro valige siano state lanciate o abbandonate proprio in quel punto, dove il rischio di essere scoperti è elevato per la presenza di telecamere di sorveglianza del carcere e di pattuglie di agenti di polizia penitenziaria, è un ulteriore mistero da svelare.