Londra Svolta nella City, da Schroders lavoro da casa è permanente Per la società di asset management 'l'eccezione diventa la norma'

Flessibilità e lavoro da casa: l'esperimento durante il lockdown funziona e così la società di asset management britannica Schroders, una delle maggiori nel settore e un'istituzione nel mondo finanziario londinese, decide di renderlo una 'policy' permanente, segnando una svolta nella City.Stando a quanto riferiscono media britannici infatti, in una circolare la società ha comunicato ai suoi oltre 5.000 dipendenti in tutto il mondo che non saranno più tenuti a recarsi in ufficio per un certo numero di ore alla settimana. Lo ha chiamato un "nuovo approccio al lavoro flessibile", concedendo di fatto ai dipendenti di lavorare da ovunque desiderino, per le ore e i giorni previsti dal loro contratto, mentre prima della pandemia era loro richiesto di recarsi in ufficio almeno quattro giorni alla settimana.Un portavoce della società, che ha confermato la notizia, ha però chiarito che le nuove regole sulla flessibilità, che adesso diventano "la norma e non l'eccezione" non si traducono in un 'lavoro da casa tout-court', né riconosce all'intero staff il diritto da lavorare da casa permanentemente: per alcuni dipendenti infatti, ha rimarcato, "l'interazione con i colleghi, il lavoro di squadra e incontrare i clienti" è molto importante. La notizia non può però che alimentare il dibattito già in corso sul futuro della 'vita da ufficio'.