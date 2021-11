Tensioni Taiwan: la Cina declassa le relazioni diplomatiche con Lituania che esprime rammarico

Rappresentanti di Taiwan a Vilinius, Lituania (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)

La Cina ha declassato le sue relazioni diplomatiche con la Lituania. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Pechino. La decisione è stata presa dopo che la Lituania ha consentito a Taiwan di istituire un ufficio di rappresentanza in quel paese all'inizio di questo novembre. Pechino ha espresso "forte insoddisfazione" per la mossa della Lituania.La Lituania ha espresso "rammarico" per la decisione di Pechino di ridurre la rappresentanza diplomatica nel Paese baltico a livello di incaricato d'affari dopo che Vilnius ha consentito a Taipei di aprire un ufficio diplomatico a nome Taiwan."La Lituania riafferma la sua adesione alla politica di 'una sola Cina' ma allo stesso tempo ha il diritto di espandere la sua cooperazione con Taiwan", anche attraverso l'istituzione di missioni non diplomatiche, ha affermato il ministero in una nota. Solo 15 paesi riconoscono ufficialmente Taipei come entità distinta da Pechino, che rivendica l'isola come parte del suo territorio ed e' determinata a riconquistarla, anche con la forza se necessario.