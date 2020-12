Era il 7 dicembre ​Tampone errato, la Lamorgese non era positiva al Covid Direttore generale ospedale Sant'Andrea: evento raro ma possibile. La titolare del Viminale negativa ad altri due test

Il Ministro dell'interno Luciana Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus: il test molecolare eseguito lunedì scorso, comunicato come positivo, si è rivelato errato. Lo rende noto il Viminale, sottolineando che la responsabile del Viminale ha ripetuto il test molecolare nelle giornate di mercoledì 9 e di giovedì 10 ed entrambi sono risultati negativi. Il ministro riprenderà la sua attività istituzionale nella giornata di domani.

Il fatto che "alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività al test del Ministro - prosegue il ministero dell'Interno - non ha consentito, nell'immediatezza, di eseguire le necessarie e opportune verifiche sulla attendibilità del risultato dell'esame".

La notizia era emersa nel corso del Cdm del 7 dicembre. Immediatamente predisposto un tampone per il premier Conte e per tutti i ministri. Di Maio e Bonafede, che sedevano accanto a Lamorgese.

Sant'Andrea: errore in processazione campione

"La positività riscontrata nel tampone del 7 dicembre" effettuato sul ministro dell'Interno Luciana Lamorgese "è da attribuirsi ad un errore nella processazione del campione". E' quanto afferma in una nota il direttore generale dell'ospedale Sant'Andrea, sottolineando che si tratta di un "evento raro ma possibile". L'ospedale conferma poi che i due successivi test molecolari per SARS-CoV-2 eseguiti mercoledì e giovedì "sono risultati negativi".