Lazio Tar: no sospensione Dpcm su limiti a bar, ristoranti e musei

Con due decreti monocratici cautelari appena pubblicati, il Tar del Lazio dice 'no' alla sospensione urgente delle parti del Dpcm del 3 novembre scorso che ha stabilito, tra l'altro, limitazioni all'attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché la sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e di altri istituti e luoghi della cultura.Nel primo caso, a firmare il ricorso sono una serie di esercizi commerciali; nel secondo caso, unico firmatario è l'onorevole Vittorio Sgarbi, scrive l'Ansa. Per entrambe le richieste, il Tar ha ritenuto che allo stato "non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento della richiesta cautelare monocratica".