Tennis, Atp Sofia: Jannik Sinner batte Mannarino e vola in finale

L'azzurro Jannik Sinner ha battuto nella semifinale del torneo Atp di Sofia il francese Adrian Mannarino, numero 5 del seeding, ed è approdato in finale dove affronterà il vincente tra il transalpino Richard Gasquet e il canadese Vasek Pospisil. L'azzurro si è imposto in semifinale in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.

"Penso di aver giocato il mio tennis migliore e ora non vedo l'ora di giocare la finale" detto Sinner commentando dal campo la qualificazione. Su chi preferisce affrontare fra Gasquet e Pospisil, l'altoatesino dice: "Non ho nessuna preferenza, per me è solo un onore arrivare fino in fondo in questo torneo, davanti a questi spettatori appassionati". "L'anno scorso in questo periodo ho giocato molto bene e spero di ripetermi. Oggi ho cercato di stare calmo, non bisogna mai farsi trasportare dalle emozioni e sensazioni. Sono migliorato durante la partite, giocando molto bene nella parte finale del match", conclude Sinner.