Usa Tennis, Berrettini eliminato al terzo turno a Indian Wells da Fritz L'azzurro sconfitto in due set dallo statunitense

Matteo Berrettini a Indian Wells (Ansa)

Niente derby Berrettini-Sinner negli ottavi a Indian Wells, settimo ATP Masters 1000 stagionale sui campi in cemento in California.Matteo Berrettini (5) è stato infatti sconfitto ai sedicesimi seccamente dallo statunitense Taylor Fritz (31) in due partite, con il punteggio di 6-4 6-3, in un'ora e 21 minuti.Fritz è stato il primo a concedere una palla-break nel terzo gioco ma l’ha annullata. Lo statunitense è stato anche il primo a centrare il break nel quarto game (3-1), grazie ad un doppio fallo di Berrettini, dopo che l’azzurro aveva fallito la chance del due pari. Invece di reagire Matteo ha ceduto nuovamente la battuta spedendo il 23enne californiano a servire per chiudere avanti 5-1. A questo punto è arrivata la reazione del romano che si è ripreso entrambi i break rifacendosi sotto (5-4) ma poi ha rovinato tutto nel decimo gioco cedendo la battuta a zero, e di nuovo con un doppio fallo.Copione similare nella seconda frazione: Matteo ha fallito una palla-break nel terzo game e poi in quello successivo è stato lui a cedere la battuta a Fritz che ne ha approfittato poi per allungare sul 4-1. Nell’ottavo gioco, sul 5-2 Fritz, con tre errori di diritto Berrettini ha concesso tre match-point, e con altrettanti diritti vincenti li ha annullati: ne ha concesso un quarto sempre con il diritto, cancellandolo con lo stesso colpo. E poi ha accorciato le distanze (5-3). Ma nel gioco successivo Fritz ha chiuso il discorso per 6-3 al quinto match-point complessivo.Sarà dunque Fritz ad affrontare negli ottavi Jannik Sinner (10), che aveva superato in precedenza il turno per il forfait dell'avversario, lo statunitense John Isner (20).Nella notte italiana toccherà poi a Fabio Fognini, ultimo degli azzurri ancora in gara. Il 34enne di Arma di Taggia, numero 25 del seeding, sfida il greco Stefanos Tsitsipas (2). Il 23 enne di Atene si è imposto in due set in entrambi i confronti precedenti con il ligure, disputati nelle semifinali di Stoccolma nel 2018 e negli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia del 2019.