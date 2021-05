Spagna Tennis, Berrettini conquista a Madrid la semifinale L'azzurro vince nei quarti in rimonta contro il cileno Cristian Garín

Berrettini in azione a Madrid (Ansa)

Matteo Berrettini conquista in rimonta la semifinale del 'Mutua Madrid Open', terzo Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola.L'azzurro, testa di serie numero 8, ha sconfitto il cileno Cristian Garín (16) con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-0. In semifinale affronterà Casper Ruud. Il norvegese, numero 22 Atp, si è imposto sul kazako Alexander Bublik, numero 44 del ranking, per 7-5, 6-1.Si ferma a sorpresa nei quarti il cammino di Rafa Nadal. Lo spagnolo, numero 2 del Mondo e testa di serie numero 1, è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking e 5 del seeding, che vince con il punteggio di 6-4, 6-4 in 1 ora e 47 minuti di gioco. In semifinale Zverev affronterà l'austriaco Dominic Thiem (3), che ha battuto lo statunitense John Isner per 3-6, 6-3, 6-4.