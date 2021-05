Spagna Tennis, Berrettini vola in finale a Madrid L'azzurro riesce ad avere la meglio sul norvegese Casper Ruud: 6-4 6-4 dopo un'ora e 22 minuti di gioco. Domani la sfida per il titolo con il tedesco Zverev

Matteo Berrettini a Madrid (Ansa)

Il sogno di Matteo Berrettini prosegue: è in finale al "Mutua Madrid Open", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Mágica" della capitale spagnola. Sul "Manolo Santana Stadium" il 25enne romano, numero 10 del mondo e ottavo favorito del seeding, riesce ad avere la meglio sul norvegese Casper Ruud: 6-4 6-4 il risultato finale dopo un'ora e 22 minuti di gioco.Berrettini, che finora aveva battuto solo una volta Ruud a fronte di due sconfitte (l'ultima nei quarti degli scorsi Internazionali), affronterà domani per il titolo Alexander Zverev, capace di eliminare ieri Nadal e oggi Thiem (6-3 6-4): il tedesco ha battuto Berrettini nel 2018 a Roma e nel 2019 nella semifinale di Shanghai (fino ad oggi il miglior risultato dell'azzurro in un Masters 1000); di contro l'allievo di Vincenzo Santopadre si è imposto al Foro Italico due anni fa.Il numero uno azzurro andrà a caccia del quinto titolo nel circuito maggiore, il secondo stagionale dopo quello ottenuto un paio di settimane fa a Belgrado.