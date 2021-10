Bulgaria Tennis: Monfils ko, bis di Sinner a Sofia L'altoatesino batte in due set il francese per 6-3 6-4

Jannik Sinner a Sofia (Ansa)

Per il secondo anno di fila, Jannik Sinner conquista il titolo del "Sofia Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro, andato in scena sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria.Il 20enne tennista altoatesino, n.14 del ranking e testa di serie numero 1, ha sconfitto in finale il francese Gael Monfils, numero 2 del tabellone e 20 Atp, con il punteggi di 6-3 6-4, dopo un'ora e 18 minuti di gioco.L'azzurro conquista così il suo quarto torneo del circuito, dopo il trofeo alzato nella capitale bulgara dodici mesi fa, e quelli vinti nel '250' di Melbourne ('Great Road Ocean Open') a fine gennaio e poi nel '500' di Washington ad agosto. Sempre quest’anno il Next Gen azzurro ha raggiunto la sua prima finale in un '1000', a Miami, cedendo al polacco Hurkacz.E confermandosi al n.14 del ranking ATP, mette in cascina punti importanti anche per la 'Race to Turin', che definirà i protagonisti delle Nitto ATP Finals, portandosi in decima posizione.