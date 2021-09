Tennis Us Open: sfuma il sogno del Grande Slam per Djokovic, torneo a Medvedev

Daniil Medvedev, Novak Djokovic (AP Photo/John Minchillo)

Sfuma per Novak Djokovic il sogno Grande Slam. Il tennista serbo numero uno al mondo infatti è stato nettamente sconfitto nella finale degli Us Open 2021 dal russo Daniil Medvedev, numero due del ranking, in tre set (6-4, 6-4, 6-4) e ha visto così sfumare la possibilità di vincere tutti e quattro i Major nello stesso anno.