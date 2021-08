New York Tennis, anche Serena Williams rinuncia agli Open Usa Per guarire completamente da un infortunio al tendine. Il forfait si aggiunge a quelli di Federer e Nadal

Serena Williams (Ansa)

La sei volte campionessa Serena Williams è diventata l'ultima giocatrice di alto profilo ad annunciare il ritiro dagli US Open di tennis della prossima settimana.In un post sui social la stella americana di 39 anni ha affermato di aver bisogno di tempo per consentire al suo corpo di "guarire completamente" da un infortunio al tendine del ginocchio.Williams si unisce al campione in carica maschile Dominic Thiem, oltre a Roger Federer e Rafael Nadal, nel forfait dalla prova conclusiva del Grande Slam di quest'anno. Il torneo a New York, a Flushing Meadows, inizia il 30 agosto.Williams ha scritto su Instagram: "Dopo un'attenta valutazione e seguendo i consigli dei miei medici e del mio staff sanitario, ho deciso di ritirarmi dagli US Open per consentire al mio corpo di guarire completamente da un infortunio al tendine del ginocchio. New York è una delle città più emozionanti del mondo e uno dei miei posti preferiti per giocare: mi mancherà vedere i tifosi, ma farò il tifo da lontano. Grazie per il vostro continuo amore e supporto. Ci vediamo presto."La Williams ha subito l'infortunio al tendine del ginocchio durante il torneo di Wimbledon a giugno, quando la sette volte campionessa è stata costretta a ritirarsi al primo turno contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.