Punta Helbronner Tennis, sul Monte Bianco il palleggio più alto del mondo: 3.466 metri Protagoniste Paolini e Samsonova, il precedente primato era di Federer e Vonn

È sulle pendici del Monte Bianco che si è giocato il palleggio tennistico più alto di sempre."Ciao Roger!". Jasmine Paolini e Liudmila Samsonova devono ancora fare l'esordio al Courmayeur Ladies Open - Cassina Trophy (235.238$, Mapei indoor), ma per loro comunque vada - resterà una settimana indimenticabile, in cui hanno vissuto una delle esperienze più belle della vita. Rivolgendosi a telecamere e macchine fotografiche che le hanno accompagnate fino a Punta Helbronner, hanno salutato Roger Federer perché gli hanno rubato almeno uno dei tanti record.Potranno infatti raccontare di aver effettuato il palleggio più alto nella storia del tennis, a 3.466 metri, 12 in più rispetto a Federer-Vonn del 2014, sullo Jungfrau.Questa la sensazionale quota dove la toscana e la russa si sono sfidate a suon di tocchi e smorzate a suggellare una mattinata fantastica, resa possibile da Skyway, la funivia che da Courmayeur porta nel punto più alto raggiungibile, di fronte alla maestosa vetta del Monte Bianco. Anche i turisti presenti hanno seguito con curiosità l'evento, arbitrato dal giudice di sedia WTA Andrea Mangione. Il "match" non ha avuto una vincitrice, ma le due si sono impegnate come se fosse una partita vera, cercando di vincere più punti possibili e di mettere in difficoltà l'avversaria.