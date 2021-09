Europa League, prima giornata Lazio subito al tappeto: a Istanbul, è 1-0 Galatasaray Una clamorosa papera di Strakosha al 66' regala il successo ai turchi, che colpiscono anche una traversa e hanno altre due nitide occasioni. Milinkovic-Savic si divora il pareggio, ma la squadra di Sarri non brilla

Condividi

Falsa partenza della Lazio nel girone E di Europa League: alla Turk Telekom Arena di Istanbul, vince 1-0 il Galatasaray di Fatih Terim. Nell’altra sfida del gruppo, 1-1 a Mosca tra Lokomotiv e Marsiglia.Turnover controllato di Sarri (solo quattro cambi rispetto a Milano) ma biancocelesti che non decollano in un primo tempo sostanzialmente equilibrato ma povero di emozioni. L’unica occasione è per i turchi (23’): vibra ancora la traversa sulla gran botta mancina di Morutan, con la sfera che rimbalza poco oltre la linea. Rischia il rosso in avvio l'ex Muslera (solo ammonito) sul lanciato Lazzari, ma Lazio che si vede poco in zona offensiva. Troppo isolato Immobile.La gara si accende nella ripresa. Muslera vola sulla conclusione di Luis Alberto (61’), Akturkoglu sfiora di un soffio il bersaglio. Al 66’ papera colossale di Strakosha: pallone che si impenna in area dopo un intervento di Lazzari, il portiere va in uscita alta ma sbaglia tutto e spinge clamorosamente la sfera in rete. Su lancio di Acerbi si divora il pari il neo entrato Milinkovic-Savic (71’), pochi secondi dopo riscatto di Strakosha che nega il raddoppio a Cicaldau. Ci prova anche Pedro, ma il suo colpo di testa è senza forza. La Lazio si arrende.