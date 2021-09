Terni Un piccolo boomerang scatena la rissa tra giovani mamme: contusioni e sei denunce Una nonna ha anche iniziato a sferrare dei colpi con una stampella d'acciaio

E' stato un piccolo boomerang, di quelli da assemblare in regalo con le merendine, a scatenare una rissa tra sei donne, giovani mamme, nonne e amiche, avvenuta nel centro di Terni e finita con la denuncia da parte della polizia di tutte le coinvolte.Alcune di loro si sono recate al pronto soccorso, dove sono state loro riscontrate lesioni lievi e contusioni.La lite - hanno accertato gli agenti della volante - è nata in piazza Solferino dopo che un bambino ha lanciato in aria il gioco, finito nel passeggino di un altro piccolo.La mamma che lo spingeva si è alterata con l'altra e ne è nato un parapiglia, in cui sono intervenute tutte le presenti, accapigliandosi. Una nonna ha anche iniziato a sferrare dei colpi con una stampella d'acciaio.Gli altri presenti - tra cui un papà che non è intervenuto - hanno chiamato la polizia e le pattuglie hanno bloccato le donne e le hanno identificate.