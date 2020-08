La polemica Terracina, petizione contro piazza Almirante-Berlinguer supera le 12 mila firme

Una veduta di Terracina

Condividi

La petizione contro Piazza Almirante-Berlinguer a Terracina rivolta al prefetto di Latina, Maurizio Falco, lanciata il 28 luglio da enricoberlinguer.it, il primo sito web fondato nel 2009 sull'ex-segretario del Pci, e il blog Qualcosa di Sinistra (www.qualcosadisinistra.it), ha superato quota 12mila firme.La richiesta al prefetto è quella di bloccare l'intitolazione congiunta ai due ex-segretari del Pci e del Msi, al fine di "ribadire il carattere antifascista della nostra Repubblica", si legge nel testo della petizione. Il sito web enricoberlinguer.it, fondato da un allora ventenne Pierpaolo Farina, oggi dottorando della Statale di Milano, e gestito da un gruppo di giovani nati dopo la caduta del Muro di Berlino, è il primo e più grande archivio web sull'ex-segretario del Pci e negli anni ha contribuito a fargli intitolare piazze (a Milano, Roma, Napoli, Firenze) e nel 2014, a trent'anni dalla morte, ha con successo ottenuto l'emissione di un francobollo commemorativo, grazie a un uso sapiente dei social media."Hanno ragione i figli di Enrico Berlinguer ad opporsi alla decisione del consiglio comunale di Terracina di intitolare una piazza ad Enrico Berlinguer e a Giorgio Almirante assieme. Due storie diverse ed inconciliabili almeno sul terreno ufficiale. Ma è anche giusto ricordare in questa occasione che Berlinguer ed Almirante erano due autorevoli rappresentanti di due culture che nel Novecento hanno solo prodotto miseria e morte annullando ogni libertà di pensiero e di parola".Così in una dichiarazione l'ex ministro Paolo Cirino Pomicino."Oggi che i vinti della storia tentano di riscriverla in tutt'altro modo - conclude - è giusto ricordare che l'Italia riconquistò la libertà il 25 aprile del 1945 ma la difese in via definitiva il 18 aprile del 1948 con la grande vittoria della Democrazia cristiana. Tutto il resto è fuffa".