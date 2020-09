Nel crollo persero la vita 18 persone Terremoto Amatrice, processo crollo palazzine: 5 condanne Per tutti l'accusa era di omicidio colposo plurimo, crollo colposo, disastro e lesioni. Si tratta del primo procedimento arrivato a sentenza sui crolli di edifici

Il giudice del tribunale di Rieti, Carlo Sabatini, ha condannato a 36 anni complessivi di carcere tutti e 5 gli imputati nel processo di primo grado per il crollo delle due palazzine popolari ex Iacp di piazza Sagnotti, ad Amatrice, a seguito del terremoto del 24 agosto 2016. Nel crollo persero la vita 18 persone e altre 3 rimasero ferite. Si tratta del primo procedimento arrivato a sentenza sui crolli di edifici.Il tribunale, accogliendo le richieste del pm Rocco Gustavo Maruotti, ha condannato a 9 anni di carcere Ottaviano Boni, all'epoca direttore tecnico dell'impresa costruttrice Sogeap, a 8 anni Luigi Serafini, amministratore unico della stessa azienda, a 7 anni Franco Aleandri, allora presidente dell'Iacp, a 5 anni Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, e a 7 anni Corrado Tilesi, ex assessore del Comune di Amatrice.Per tutti l'accusa era di omicidio colposo plurimo, crollo colposo, disastro e lesioni. Il tribunale, inoltre, ha condannato tutti gli imputati e i responsabili civili (Ater, Regione Lazio e il Comune Amatrice) al risarcimento dei danni in favore delle parti civile da quantificare in sede civile.La sentenza sui crolli di piazza Sagnotti è la prima nell'ambito dei processi nati dalle inchieste sul sisma di Amatrice e Accumoli.