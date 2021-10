A pochi km da Visso Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 nel Maceratese Non risultano al momento richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco di Macerata

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle 14.54 a 2 km da Visso, nel Maceratese.La scossa,, ha avuto una profondità di 10 km, con un epicentro nel cuore della zona già colpita dalla sequenza sismica di 5 anni fa.L'evento è stato nitidamente avvertito in tutto il territorio del cratere del sisma del 2016, dalle Marche all'Umbria, passando per i Comuni di Accumoli e Amatrice, nel Lazio.Al momento non si segnalano danni a persone e a cose, mentre sono state diverse le telefonate al 112, numero unico per le emergenze, per la richiesta di informazioni sull'entità del sisma.Quella delle 14.54 è stata la scossa più forte registrata nelle Marche dall'inizio dell'anno, alla quale è seguita subito dopo una seconda di magnitudo 2.3: l'epicentro nel triangolo tra Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera.L'evento sismico è stato avvertito anche nel Piceno, nel Teramano e in Umbria.