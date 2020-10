Terrore in Francia: funzionaria di polizia decapitata nella Cattedrale di Nizza Salgono a tre le vittime dell'attacco. Scene di panico in città. ​L'assalitore è stato ferito e fermato dalla polizia. Il sindaco: "Continuava a gridare Allah Akbar"

A pochi giorni dalla decapitazione a Parigi di un professore la Francia è scossa da un nuovo episodio di violenza.Colpi d'arma da fuoco e accoltellamenti hanno avuto luogo questa mattina nel centro di Nizza, in Francia, provocando scene di panico. L'attacco ha avuto luogo alle 9, secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale.La donna è stata decapitata": lo ha detto ai microfoni diBFMTV Laurent Martin de Fremont, ufficiale di polizia di Nizza.In un primo momento sembrava che ad essere decapitato fosse stato un uomo. Ci sono altri feriti nell'attentato nella chiesa di Notre-Dame.L'aggressore, ha detto il funzionario, è stato ferito e si trova in ospedale. Non si esclude la presenza di complici.L'autore dell'attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar", riferisce il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, intervistato daBFM-TV. Per Estrosi, "non c'è alcun dubbio sulla naturadell'attacco".Il primo ministro francese Jean Castex ha lasciato l'Assemblea nazionale, dov'era in corso la discussione sulla nuove misure di contenimento del Covid-19, per unirsi alla cellula di crisi aperta al ministero dell'Interno dopo l'attacco con coltello di questa mattina a Nizza.