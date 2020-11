Coronavirus Screening di massa in Alto Adige: positivo l'1% dei test Al termine della seconda giornata la percentuale della popolazione che si è sottoposta al test sfiora il 50%

In Alto Adige su 254.408 persone che si sono sottoposte volontariamente al test rapido, 2.533 sono risultate positive al Covid-19, ovvero l'1,0%.Al termine della seconda giornata dello screening di massa la percentuale della popolazione altoatesina che si è recata in una delle 646 linee di test collocate in tutti i 116 Comuni altoatesini sfiora il 50%.Gli abitanti della Provincia di Bolzano sono 536.667., dove vivono 108.606 persone, 43.691 si sono sottoposte al test rapido e per 483 di loro l'esito è stato "positivo"., seconda città dell'Alto Adige (41.605 abitanti), sono state 17.061 le persone che si sono fatte testare e 301 di esse sono risultate positive al coronavirus (1,8%).La campagna "Test rapidi in Alto Adige" si concluderà con lo screening di massa domani alle ore 18. Da lunedì 23 a mercoledì 25 sono previsti test rapidi presso farmacia e ambulatori medici.