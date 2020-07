Lo riferisce la polizia Texas: spari durante le proteste antirazziste. Morto un manifestante Notte di violenze in Texas. Un manifestante è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Disordini anche a Seattle



Condividi

Un uomo è morto durante le proteste di Black Lives Matter ieri sera a Austin, in Texas.Lo riferisce la polizia locale durante in un punto stampa nella notte e diffuso sui social.La vittima, un manifestante, armato di fucile è stato ucciso da alcuni spari partiti da una macchina che aveva quasi travolto alcuni attivisti.Soccorso l'uomo è morto all’arrivo in ospedale. Il sospetto è stato arrestato e sta collaborando con gli inquirenti.Una testimone presente alla scena ha detto alla radio locale Kut che l'uomo alla guida dell'auto aveva quasi colpito un gruppo di manifestanti prima della sparatoria."Tutti hanno iniziato a colpire l'auto cercando di farlo rallentare - ha detto ancora la testimone - allora lui ha abbassato il finestrino ed ha sparato tre colpi a freddo. Non ha detto nulla, ha alzato il finestrino ed è volato via".Disordini anche a Seattle. Sono 21 i poliziotti feriti e 45 le persone arrestate.