Serie A, undicesima giornata La doppietta di Theo Hernandez salva il Milan: 2-2 col Parma

Il Milan frena, ma ha un cuore grande: a San Siro, Parma (ottima prova) rimontato da 0-2 a 2-2. Squadra di Pioli sempre in vetta alla classifica, ma il vantaggio si riduce: Inter (seconda) adesso a -3.Ducali subito in gol con il piatto angolato di Hernani al 13' (assist Gervinho, autore di una bella percussione sulla sinistra), Karamoh pericoloso di testa su cross ancora dell’ivoriano (20’), poi quasi monologo dei rossoneri, decisamente sfortunati. Al 23’ pari di Castillejo cancellato dal Var (fuorigioco millimetrico) e nel finale di tempo ben tre legni di fila, il primo colpito da Brahim Diaz (40’, incrocio pieno), il secondo sul prosieguo dell’azione da Calhanoglu (traversa), terzo palo centrato ancora dal turco ma stavolta su punizione (46’).Ma la ‘collezione’ non è finita: al 52’ quarto legno, una traversa, colpita di destro in area sempre da Calhanoglu. E siccome il calcio è strano, ecco improvviso il raddoppio del Parma con il colpo di testa di Kurtic sul calibrato traversone di Hernani (56’). Botta … e (immediata) risposta: da angolo, capocciata vincente di Theo Hernandez che dimezza il passivo (58’). Sepe si oppone al tentativo di Calhanoglu (77’), ma il Parma sembra tenere bene. Nel recupero, però, è ancora il francese Theo Hernandez a trovare di sinistro la stoccata del meritato pareggio rossonero (91’) e a firmare una splendida doppietta personale.