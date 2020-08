Mercati Tim, la borsa premia la rete unica; lo spread torna a scendere

di Fabrizio PattiBorse europee poco mosse, così come era accaduto nella notte sui mercati asiatici. La settimana ha visto finora prevalere i rialzi sui mercati azionari, anche se ieri Milano ha finito per chiudere il lieve ribasso.Il Ftse Mib a metà seduta è attorno alla parità. Misti gli altri indici: Londra in lieve calo, su invece Francoforte e Parigi.A Piazza Affari in evidenza Tim: +3,90% dopo il -1,39% di ieri, perché sta entrando nel vivo il progetto della Rete Unica per la fibra. Partita ancora lunga.Il primo passo dovrebbe essere, lunedì prossimo, la creazione della società FiberCop, dove Tim metterà l'ultimo miglio della propria rete. Ieri il governo ha dato il via libera a un tassello necessario per completare il puzzle: l'ingresso del fondo statunitense Kkr in FiberCop. Il nuovo veicolo potrebbe fondersi Open Fiber, società, questa, lo ricordiamo, partecipata al 50% da Cdp e da Enel (-0,37%).E questa mattina le agenzie di stampa hanno detto che ieri c'è stato un incontro tra Luigi Gubitosi e Fabrizio Palermo, numeri uno rispettivamente di Tim e di Cdp.Anche in Asia le borse sono state tutto sommato poco mosse nella notte, con dei lievi cali. Ieri a Wall Street nuovi massimi storici per gli indici S&P500 e Nasdaq, giù invece l'indice Dow Jones, dove sono scese soprattutto le azioni di tre società che stanno per uscire dall'indice per essere sostituite da altrettanti gruppi. Stessa dinamica che si vede sui futures che anticipano l'apertura di oggi di Wall Street. E domani tutti gli occhi saranno sul governatore della Fed Jerome Powell, che parlerà al meeting annuale di Jackson Hole, quest'anno in versione virtuale.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in calo, a quota 148 punti base, dopo la salita di ieri. Questo nonostante oggi ci sia stata un'asta di titoli di Stato, in particolare di Ctz, che ha visto i rendimenti in salita, per quanto rimangano negativi (-0,014%).