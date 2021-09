Azzurri a Tokyo Tokyo2020, Paralimpiadi: nuove medaglie per l'Italia che supera i risultati di Seul 1988 Continuano le medaglie per l'Italia alle Paralimpiadi: dopo l'oro nell'handbike, gli ottimi risultati del nuoto con Simone Barlaam, Antonio Fantin, Stefano Raimondi e il lancio del disco con Tapia Oney, coquistate altre medaglie da Legnante nel peso, Dieng nei 1500 e Mancarella nella canoa

L'ascesa azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo continua. Dopo le 10 le medaglie di ieri, il medagliere decolla superando i risultati delle Paralimpiade di Seul del 1988. L'Italia è a quota 61 grazie all'argento per la Legnante nel getto del peso, bronzo per Dieng nei 1.500 piani e per Mancarella nella canoa velocità.del peso F12 femminile ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, è nata a Napoli il 14 maggio del 1978. Legnante è al secondo podio in Giappone, dopo l'altro argento ottenuto nel lancio del disco F11. Tesserata per l'Anthropos Civitanova Marche, ha esordito in Nazionale nel 2012 e ha già partecipato alle Paralimpiadi di Londra e di Rio, conquistando due ori nel getto del peso. Nel suo palmares anche altre quattro medaglie d'oro nel getto del peso ai Mondiali del 2013 a Lione, del 2015 a Doha, del 2017 a Londra e del 2019 a Dubai, dove si è laureata campionessaanche nel lancio del disco. Nella foto immortalata con la simpatica mascherina "Tigre".nei 1500m T20 maschili ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Dieng ha chiuso al terzo posto la finale disputata all'Olympic Stadium portando a casa la medaglia numero 59 per l'Italia in questa Paralimpiade. "Incredibile! Bravissimo!. Il nostro gioiellino dell’atletica ci sorprende", scrive su Twitter il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, commentando i nuovi successi degli atleti italiani.singolo 200m KL2 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. L'azzurro ha chiuso al terzo posto nella finale disputata al Sea Forest Waterway. Mancarella è nato a Bologna il 4 settembre del 1992 ed è tesserato per il Canoa Club Bologna. Alla sua seconda Paralimpiade dopo Rio 2016, ha esordito in Nazionale nel 2014. Nel suo palmares una medaglia d'argento nei 200m ai Mondiali ungheresi di Szeged nel 2019.Argento perdi nuoto categoria S9 alle Paralimpiadi di Tokyo. Il 21enne lombardo, che ha chiuso con il tempo di 59.43, è stato preceduto dall'australiano William Martin, che ha realizzato il nuovo record del mondo in 57.19. Bronzo al russo Alexander Skaliukh, terzo in 1:00.54. Ai piedi del podio Federico Morlacchi, quarto (1:00.75).S6 dopo l'oro nei 100 stile S6 con record del mondo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, è nato a Latisana (Ud) il 3 agosto 2001 ed è tesserato per la Lazio Nuoto e per le Fiamme Oro. Al suo esordio a una Paralimpiade, dove ha già conquistato due medaglie con le staffette, ha iniziato a nuotare fin da bimbo come forma di riabilitazione post-operatoria dopo aver avuto una MAV (fistola artero-venosa). Nel suo palmares tre medaglie d'oro, sei argenti e un bronzo tra i Mondiali di Città del Messico (2017) e Londra (2019). A Tokyo ha anche già conquistato l'argento con la 4X50 sl mista 20 punti.S10 alle Paralimpiadi di Tokyo. Il veronese ha chiuso con il secondo tempo in 59.36. Oro all'ucraino Maksym Krypak che ha firmato il nuovo record del mondo (57.19). Bronzo al francese Florent Marais, terzo in 1:01.30. Quarto l'altro azzurro in gara, Riccardo Menciotti., 32 anni di Padova tesserato per le Fiamme Oro,nei 50 metri dorso S1 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Il nuotatore azzurro ha chiuso al terzo posto la finale disputata all'Aquatics Centre, con un tempo di 1:14.87. Per l'atleta padovano si tratta della seconda medaglia giapponese dopo l'altro bronzo conquistato nei 100m dorso S1 nel primo giorno di gare della Paralimpiade. Al primo posto l'israeliano Iyad Shalabi, vincitore in 1'11"79, e dell'ucraino Anton Kol, argento in 1'13"78. "Non sono soddisfatto al 100% per il bronzo ottenuto. La medaglia d'argento era alla mia portata. Sono partito forte e l'ho pagato negli ultimi metri, perdendo così la concentrazione e la forma fisica. Avrei potuto giocarmela meglio", ha dichiarato a caldo Bettella.nei 50 stile libero S4 ai Giochi Paralimpici di Tokyo. L'azzurra ha nuotato in 40"32, migliorando di quasi un secondo il record del mondo S3.nel tiro con l'arco olimpico open femminile individuale ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. L'arciera azzurra è stata sconfitta per 6-5 dall'iraniana Zahra Nemati nella finale disputata allo Yumenoshima Park Archery Field.nel salto in lungo T63 femminile alle Paralimpiadi di Tokyo. La bergamasca ha ottenuto la misura di 5,14. Oro per l'australiana Vanessa Low, che ha realizzato il nuovo record del mondo con 5,28 metri. Bronzo alla svizzera Elena Kratter (5,01).nei 50 stile libero S4 alle Paralimpiadi di Tokyo. Il veneto chiuso con il tempo di 38.12. Oro all'israeliano Ami Omer Dadaon in 37.21, argento al giapponese Takayuki Suzuki, secondo in 37.70.ai Giochi paralimpici di Tokyo. L'azzurro ha conquistato il bronzo nel lancio del disco categoria F11 con la misura di 39.52. Sul gradino più alto del podio il brasiliano Alessandro Rodrigo da Silva, argento per l'iraniano Mahdi Olad. È il secondo bronzo per Oney dopo quello conquistato nel getto del peso., la specialità che fu di Alex Zanardi. Paolo Cecchetto, il veterano del terzetto italiano, Luca Mazzone, già oro cinque anni fa nella stessa gara, e Diego Colombari, il più giovane della squadra, hanno conquistato la 50esima medaglia (13 d'oro) della spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo. Impeccabile l'apporto di Colombari, il sostituto designato di Zanardi, che continuava a tenere gli azzurri saldamente in testa. Dopo tre frazioni da un giro per ciascuno, toccava proprio a Colombari l'onore di chiudere in bellezza e tagliare il traguardo col pugno destro alzato al cielo, prima di abbracciare i compagni e poi scattare a festeggiare con il ct Valentini portato in trionfo da tutto lo staff.Dedicata ad Alex Zanardi la medaglia di bronzo conquistata daKatia Aere nella gara su strada H5 di handbike alle Paralimpiadi: "È come se avessi fatto 66 km di crono: non avevo scie da seguire, ho corso sempre sola. Sapevo di dover mantenere il mio ritmo. Ringrazierò sempre Zanardi, perché è anche merito suo se ho imparato ad amare questo sport. Questa medaglia è anche sua".