Gli azzurri alle Olimpiadi Tokyo2020, altri 3 ori: marcia 20 km, Karate Kumite e staffetta 4x100 Arrivano dagli azzurri della staffetta con Marcell Jacobs, da Luigi Busà e da Antonella Palmisano

Condividi

Prosegue la "pioggia" di medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri della staffetta 4x100 salgono sul gradino più alto del podio. Lorenzo Patta (partito dai blocchi), il campione olimpico Marcell Jacobs (al secondo oro) , Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno chiuso con il tempo di 37'50 davanti alla Gran Bretagna (37.51) e al Canada (37.70).

"La cosa più bella che è successa è che prima della gara ci siamo detti di vincere questa medaglia d'oro, ci abbiamo creduto fino in fondo ed è fantastico" ha commentato Marcell Jacobs a RaiSport. "Tokyo mi sta regalando tanto, una doppia medaglia d'oro chi se l'aspettava. Abbiamo fatto un grande lavoro, è stato in percorso lungo ma ora siamo sul tetto del Mondo: che dire, grazie anche a tutti gli italiani che ci hanno sostenuto", ha aggiunto. "E' qualcosa di incredibile, un record per l'Italia. Quando tornerò in camera inizierò a piangere, perché è incredibile quanto sta succedendo", ha concluso.



Luigi Busà ha vinto la medaglia d'oro nel Karate categoria -75 kg del kumite maschile. L'azzurro ha battuto in finale l'azero Rafael Aghayev. E' il primo oro per il karate all'esordio nei Giochi.



In mattinata, Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia d'oro nella 20 km di marcia femminile. L'azzurra ha allungato a tre chilometri dal traguardo e senza alcun minimo cedimento ha lasciato dietro le avversarie arrivando al traguardo in solitaria con il tempo di 1h29"12, seconda la colombiana Erica Arenas e terza la cinese H.Liu. Per l'Italia è l'ottava medaglia d'oro (la quarta nell'atletica), il 36/mo podio in questa edizione che permette di raggiungere il record di medaglie di Los Angeles '32 e Roma '60.

"Un altro giorno da incorniciare a#Tokyo2020. Tre ori in poche ore, uno storico Medaglia d'oro nella 4x100 e record assoluto di medaglie olimpiche in una singola edizione. Grandi azzurri" si legge sul profilo Twitter della presidenza del Consiglio.

Un altro giorno da incorniciare a #Tokyo2020.

Tre ori in poche ore, uno storico 🥇 nella 4x100 e record assoluto di medaglie olimpiche in una singola edizione.

Grandi #azzurri⁩ 🇮🇹 @ItaliaTeam_it — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) August 6, 2021

A tre giorni al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italia mette in cassaforte ben 38 medaglie: 10 d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo. Mai nella storia lo sport italiano aveva conquistato così tanti bronzi: è record. Era da Atlanta 1996, l'edizione del Centenario, che lo sport azzurro non conquistava un numero così elevato di medaglie. A Sydney 2000 i podi erano stati 34.



Superato il record delle 36 conquistate alle edizioni di Los Angeles 1932 e Roma 1960, dove gli ori erano stati rispettivamente 12 e 13. Nelle ultime tre edizioni le medaglie conquistate non avevano superato quota 30, 27 a Pechino 2008, 28 sia a Londra 2012 che Rio de Janeiro 2016. Ad oggi l'Italia nel medagliere è all'ottavo posto, al settimo per il numero di medaglie vinte.

Altre medaglie sono in arrivo. L'Italia è in finale anche nella staffetta 4x400 maschile. Il quartetto azzurro - Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti,Davide Re - ha chiuso la propria semifinale al quarto posto (le prime tre acquisivano direttamente il pass per la finale) ma è stata ripescata grazie al tempo di 2'58''91, nuovo record italiano.



Nella giornata del 6 agosto sfuma il bronzo per Frank Chamizo nella lotta libera 74 kg. Ottavo posto per l'Italia nella Madison femminile di ciclismo su pista. La coppia azzurra era formata da Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Danimarca e bronzo alla Russia. Sfumata la 50 km, con gli azzurri che non sono riusciti ad avvicinarsi alla zona medaglie. Al Sapporo Odori Park il migliore è stato Andrea Agrusti, che ha chiuso 23esimo in 4h01'10" la gara vinta dal polacco Dawid Tomala in 3h50'08". Medaglia d'argento per il tedesco Jonathan Hilbert in 3h50'44", bronzo per il canadese Evan Dunfee in 3h50'59". Non hanno tagliato il traguardo gli altri due azzurri al via, Marco De Luca e Teodorico Caporaso. Fuori dalla zona medaglie anche Mattia Busato nel kata, specialità del karate che ieri ha regalato all'Italia la prima, storica medaglia con Viviana Bottaro. Milena Baldassarre, 19 anni, accede alla finale.

Tra gli ultimi traguardi ci sono l'oro di Massimo Stano nella marcia maschile 20 Km disputata a Sapporo. L'azzurro ha chiuso la gara in 1h21'05", precedendo i giapponesi Koki Ikeda (1h21'14"), argento, e Toshikazu Yamanishi (1h21'28"), bronzo. Chiude 15° l'altro azzurro Francesco Fortunato (1h23'43"). Stano, 29enne, è nato a Grumo Appula in Puglia ma vive a Roma insieme alla moglie ed ex collega Fatima Lofti. I suoi idoli sono l'ex marciatore azzurro Ivano Brugnetti e quello ecuadoriano Jefferson Perez. Al traguardo Stano ha festeggiato con il gesto del dito in bocca a simboleggiare l'arrivo di un bebè. Tesserato per le Fiamme Oro era alla prima esperienza olimpica.



Elia Viviani ha vinto la medaglia di bronzo nell'Omnium di ciclismo su pista. A Rio 2016 nella stessa disciplina (ma con sei prove invece che quattro) il portabandiera italiano a Tokyo 2020 aveva conquistato l'oro. L'azzurro si era imposto anche nella terza prova, quella dell'eliminazione, dopo essere arrivato tredicesimo 13 nello 'scratch' e undicesimo nella 'tempo race'. Il veronese, campione olimpico in carica, era parecchio indietro a metà percorso ma ha saputo risalire nella seconda parte della sfida. Viviani è stato preceduto dal britannico Matthew Walls, medaglia d'oro, e dal neozelandese Stewart Campbell, medaglia d'argento.







E un altro bronzo arriva da Viviana Bottaro nella finale nel kata, specialità del Karate all'esordio nel programma olimpico di Tokyo 2020. Al Nippon Budokan la ligure Viviana Botaro ha sconfitto la statunitense Sakura Kokumai diventando la prima azzurra sul podio olimpico del karate nel giorno del debutto della disciplina ai Giochi.

L'impresa di Paltrinieri che conquista una nuova medaglia. "Ho voluto questo bronzo a tutti i costi, perché queste Olimpiadi non mi avevano ancora appagato del tutto: adesso sì. Il quarto posto nei 1.500 stile libero è stata una brutta botta", è stata la dichiarazione di Paltrinieri, dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 10 chilometri di nuoto in acque libere. Un bronzo che vale oro, ripete il tecnico Fabrizio Antonelli dopo la performance nelle acque della baia di Odaiba. È la prima volta nella storia dei Giochi che un atleta azzurro si prende due medaglie fra piscina (argento) e acque libere (bronzo).







Ha sofferto, Greg, 26 anni, nuotatore di Carpi tesserato per le Fiamme Oro, già medaglia d'argento negli 800 stile libero, e non lo nasconde, reduce dalla mononucleosi. "Oggi è stata difficile: caldo, casino, loro che sono partiti dal primo giro e io non me ne ero neanche accorto", ha dichiarato il nuotatore a caldo, parlando del gruppo di testa che poi ha dovuto inseguire. "Però, sono contento di essere arrivato a podio. Dove ho trovato le energie? Prima della gara ero molto concentrato".







Manfredi Rizza sulle acque del Sea Forest Waterway conquista una medaglia d'argento nel K1 200 metri. La canoa sprint italiana torna sul podio olimpico dopo 13 anni (Pechino 2008). Per l'Italia Team si tratta del 10° argento a Tokyo 2020. L'azzurro è stato preceduto di appena 45 millesimi dall'ungherese Sandor Totka (35"035), terzo il britannico, campione olimpico uscente, Liam Heath, giunto a 167 millesimi dal vincitore. Rizza, 30 anni di Pavia, campione europeo della distanza e terzo quest'anno in Coppa del mondo a Seghedino (unico podio in carriera).