A nord di Roma Tolfa, scambia uomo per preda e uccide un altro cacciatore I due non si conoscevano, ma si erano salutati qualche momento prima dello sparo fatale

Tragedia a Tolfa, vicino Roma. Nel corso di una battuta di caccia un 27enne, originario di Civitavecchia, ha esploso un colpo di pistola uccidendo un 42enne che si trovava nella stessa area boschiva a Poggio Finocchio.Il ragazzo avrebbe scambiato la sagoma del 42enne per un animale e avrebbe fatto fuoco. Sul posto i carabinieri della stazione di Tolfa. Il 27enne è accusato di omicidio colposo. Sul corpo della vittima, che si trova al Verano, sarà eseguita l'autopsia.Secondo quanto apprende l'AGI, i due non avevano rapporti pregressi e si sarebbero conosciuti solamente poco prima dell'incidente per una estemporanea battuta di caccia. Presente sul luogo della tragedia anche il papà della vittima.