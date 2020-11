Gol ed emozioni fra granata e blucerchiati Calcio, pari 2-2 fra Torino e Sampdoria Sblocca la gara Belotti, poi ribaltone degli ospiti con Candreva e Quagliarella. Chiude Meitè

Torino e Sampdoria regalano gol ed emozioni, ma il 2-2 finale non muove molto la classifica di entrambi. I granata si ritrovano con 6 punti in 9 giornate, classifica chiaramente deficitaria con una sola vittoria; i blucerchiati 11.Torino subito più propositivo. Già al 7’ va in gol Belotti su assist di Linetty ma il Var lo pesca in fuorigioco. Appuntamento con il gol solo rimandato: al 25’, su cross di Singo, il ‘gallo’ insacca puntuale. La Samp prova a reagire, ma non crea molto prima dell’intervallo. Pericoloso Candreva (36’), ma il suo tiro viene murato da Jankto.Nella ripresa subito tre cambi di Ranieri per dare una scossa ai doriani. Il pareggio arriva al 54’: dopo un rimpallo favorevole in area in seguito ad tentato scambio con Quagliarella, Candreva insacca di sinistro. E al 63’ ecco il ribaltone: su lancio di Candreva, Quagliarella la mette dentro al volo. Per il Toro una svolta bruciante, ma reagisce. Audero e vigile su Zaza (64’) e Meitè (76’), ma nulla può (77’) sul colpo di testa del francese su azione di corner per il definitivo 2-2.