In programma dal 26 novembre al 4 dicembre Cinema, torna il Torino film festival con il 100% di presenze nelle sale Sul grande schermo 181 film, di cui 68 prime mondiali, 14 internazionali e 53 italiane

Condividi

Con 181 film, di cui 68 prime mondiali, 14 internazionali e 53 italiane, il 39esimo Torino film festival, in programma dal 26 novembre al 4 dicembre, è il primo festival cinematografico con il 100% di presenza nelle sale."Lavoriamo da un anno a questa edizione e abbiamo sempre sperato di poter ospitare il pubblico in presenza. Gli incontri fisici tra pubblico e artisti sono sempre stati al centro di un festival nato 39 anni fa per puro amore del cinema, con un occhio al mondo giovanile, alle opere prime e al cinema sperimentale", spiegano presentando la kermesse il direttore e il presidente del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano e Enzo Ghigo.