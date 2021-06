Roma Torna "Scoprir", mostra del cinema iberoamericano La nona edizione dal 18 giugno al 10 luglio nella sede dell'Instituto Cervantes

La sede dell'Instituto Cervantes (ufficio stampa Instituto Cervantes)

Torna anche quest’anno dopo la pausa forzata dello scorso autunno, "Scoprir" la mostra del cinema iberoamericano, ideata e promossa dall’

Dal 18 giugno al 10 luglio 2021 a Roma si terrà la 9a edizione della rassegna cinematografica a cura di

, con il pubblico in presenza e in piena sicurezza.

Organizzata in collaborazione con le ambasciate in Italia di Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama, Perú, Repubblica Dominicana, Uruguay e il supporto dell’Istituto Italolatinoamericano e di TurEspaña, "Scoprir" presenta quest’anno 12 opere in lingua originale con sottotitoli in Italiano, in rappresentanza di altrettanti paesi. Un’ampia vetrina che offre al pubblico un panorama multiculturale del mondo ispanoamericano e della sua vivace scena cinematografica, attraverso film in anteprima nazionale e proiezioni speciali.

"El cuento de las comadrejas", coproduzione Argentina/Spagna diretta dal regista premio Oscar, Juan José Campanella con Graciela Borges, Oscar Martínez e Luis Brandoni è il titolo che inaugura questa edizione. Tra i film presenti in cartellone: "Jaulas" dello spagnolo Nicolás Pacheco, il thriller politico “Araña” (Spider) diretto dal cileno Andrés Wood, la coproduzione Honduras-Usa “Un lugar en el Caribe” di Juan Carlos Fanconi, “Colours” del regista e sceneggiatore Luis Cepeda e "Las toninas van al Este", film scritto, diretto e interpretato dagli uruguayani Verónica Perrota e Gonzalo Delgado. Chiuderà la rassegna "The Birders" del regista statunitense Gregg Bleakney, un documentario in stile road movie girato nelle praterie dell'Orinoquia in Colombia - con Diego Calderón e Keith Ladzinski, fotografo di National Geographic - che mostra volatili e specie rare.

Scoprir 2021 avrà luogo negli spazi verdi dell’Instituto Cervantes di Roma, in via di Villa Albani, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Da venerdì 18 giugno fino al 10 luglio, sarà possibile assistere alla visione delle 12 pellicole in cartellone, ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. In seguito, la rassegna sarà presentata a Napoli e Palermo.

Ad anticipare questa edizione della mostra del cinema iberoamericano ci sarà l’omaggio a Luis García Berlanga (1921–2010), una delle figure più eminenti del cinema spagnolo del XX secolo. Nel centenario della sua nascita, sul canale Vimeo dell’Instituto Cervantes verrà proposto, fino al 27 giugno, un ciclo online con quattro opere del grande cineasta valenzano: “Esa pareja feliz” (1951), “Calabuch” (1956), “Plácido” (1961) e “Patrimonio nacional” (1981).