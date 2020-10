Verso le presidenziali Tornano in campo Melania e l'ex presidente Obama mentre hanno gìa votato 69,6 milioni di americani A una settimana dal voto, Donald Trump evoca ancora una volta l'onda rossa dei voti conservatori mentre il rivale Joe Biden rimane saldamente in testa in tutti i sondaggi. Intanto Melania torna in campo con un comizio in Pennsylvania e in Florida parla l'ex presidente Obama. Ben 69,6 milioni di americani hanno già votato per le presidenziali.

La first lady Melania Trump si è scagliata contro il candidato democratico Joe Biden, i democratici e i media, mentre fa campagna per il marito Donald Trump in Pennsylvania. Nella sua prima apparizione da sola della campagna elettorale, Melania Trump ha affermato che i democratici si sono concentrati su una "finta impeachment" invece che sulla pandemia di coronavirus.Ha denunciato quello che ha definito l'"agenda socialista" di Biden e ha criticato la copertura mediatica di "pettegolezzi e intrighi di palazzo".La first lady ha anche difeso l'azione di Trump sul Covid-19, anche se continua a minimizzare la minaccia di un virus che ha ucciso più di 226mila americani. "Grazie per tutto l'affetto che ci avete dimostrato quando alla nostra famiglia è stato diagnosticato il Covid-19". Per la first lady Melania Trump è il primo evento pubblico dopo il contagio se si esclude la festa di Halloween organizzata domenica alla Casa Bianca. "Ci sentiamo. molto meglio - ha assicurato - grazie ad una vita sana elle incredibili terapie disponibili nel nostro Paese".Sul fronte opposto Barack Obama rispolvera "Yes we can!" lo slogan che lo ha portato per due volte a trionfare nelle presidenziali Usa per affermare che "la pandemia può essere riportata sotto controllo". "Joe Biden è in grado di farlo, ha un piano efficace. Mentre Donald Trump non ha fatto niente", ha detto l'ex presidente, ribadendo come l'attuale Casa Bianca ha di fatto "alzato bandiera bianca" di fonte alla diffusione del virus. "Se si fosse concentrato sul Covid-19 dall'inizio, i casi non starebbero raggiungendo nuovo picchi. Non ci sarebbe un secondo focolaio alla Casa Bianca". Obama, in un comizio a sostegno del candidato democratico alle presidenziali Joe Biden, a Orlando in Florida. "E' un ambiente protetto, si possono attuare misure per evitare di ammalarsi, ma lui ha trasformato la Casa Bianca in una zona rossa"."L'America non può permettersi altri quattro anni di Donald Trump. Non possiamo più sostenere questo livello di incompetenza": ha conluso Obama affermando come "il Paese ha bisogno di un presidente serio".A Reno in Nevada, ha parlato la candidata democratica alla vicepresidenza, Kamala Harris. "Abbiamo avuto una giudice come Ruth Bader Ginsburg che ha fatto così tanto per la società e ora abbiamo una giudice che in passato si è schierata per l'eliminazione dell'Obama Care. In gioco in queste elezioni c'è il diritto all'aborto, il diritto gratuito all'assistenza, allo screening per il cancro, ci sono i diritti delle donne".Il riferimento è alla nuova giudice della Corte Suprema, la ultra-conservatrice Amy Coney Barrett, nominata dal presidente Donald Trump e confermata dal Senato ieri con i soli voti repubblicani. "I nostri figli - ha aggiunto Kamala Harris - i nostri nipoti un giorno ci guarderanno negli occhi e ci diranno: che cosa avete fatto per noi? E noi quel giorno potremo rispondere con gioia: l'abbiamo fatto. Abbiamo la possibilità di cambiare le cose, e ce l'abbiamo ora".