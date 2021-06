Partita da Brest la 108esima edizione Tour de France: prima tappa e maglia gialla ad Alaphilippe Gara segnata da due cadute di gruppo

Il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) ha vinto la prima tappa del Tour de France, la Brest-Landerneau, di 197,5 km, e da campione del mondo in carica indosserà anche la prima maglia gialla. Alaphilippe ha preceduto di circa otto secondi Michael Matthews e Primoz Roglic.

Doppia caduta di gruppo

Una caduta di gruppo a circa 45 chilometri dal traguardo della prima tappa ha causato il primo ritiro, quello del tedesco Jasha Sutterlin (Dsm). A tre quarti del percorso tra Brest e Landerneau, il tedesco Tony Martin (Team Jumbo) ha colpito il cartello che uno spettatore faceva sporgere sulla carreggiata e nella sua caduta ha coinvolto molti corridori, tra i quali l'azzurro Sonny Colbrelli, il belga Wout van Aert e il colombiano Miguel Angel Lopez.

Poi, un'altra brutta. Gran parte del gruppo va di nuovo a terra a 7,5 km dal traguardo. Tra i corridori coinvolti anche Froome, Van Avermaet e Porte.

Il Tour de France 2021

In tutto saranno 21 tappe su 3.414 chilometri (in media 148 chilometri al giorno). Nove le regioni che verranno attraversate. Sono previste due corse a cronometro. L'attesa è tutta per la grande rivincita tra il vincitore della scorsa edizione, Tadej Pogacar, e lo sconfitto Primoz Roglic, entrambi sloveni. Come da tradizione, l'ultima tappa si svolgera' a Parigi, domenica 18 luglio, con il traguardo sugli Champs-Elysées.

9 italiani in gara, Nibali alla guida

Le squadre sono 23. Gli italiani in gara sono solo 9, mai così pochi dal 1983. A guidarli è Vincenzo Nibali, che pero' corre soprattutto per prepararsi ai Giochi di Tokyo. E' invece assente Fabio Aru. In questa prima tappa non c'e' l'obbligo di indossare la mascherina per il pubblico ai lati della strada, mentre e' richiesto il pass sanitario a coloro che desiderano accedere ai punti di partenza e di arrivo.