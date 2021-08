Green pass Trasporti locali, Giovannini: "Immaginiamo controlli a terra a campione" A due settimane dalla ripresa della scuola, il ministro Giovannini conferma che il Green pass non servirà per salire in autobus. Concordato potenziamento delle corse

di Tiziana Di Giovannandrea "Nessuno ha mai pensato che servisse un controllore per ogni autobus, ma come abbiamo scritto nelle linee guida, immaginiamo il controllo a terra, magari a campione, dall'altro discuteremo con sindacati e società la revisione di uno degli allegati, proprio per capire sul posto di lavoro la sicurezza dei lavoratori perché sappiamo che purtroppo ci sono delle azioni, non da oggi, di reazione violenta nei confronti degli operatori dei trasporti. Affronteremo questa problematica che ovviamente dovrà poi essere discussa con le società che gestiscono i trasporti". È quanto ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, a Radio Immagina alla Festa Nazionale dell'Unità di Bologna. In mattinata il ministro dei Trasporti ha incontrato i sindacati dei trasporti per illustrare le linee guida del Governo per contrastare il Coronavirus su autobus e mezzi a media e lunga percorrenza.A due settimane dalla ripresa della scuola, il ministro ha confermato che il Green pass non servirà per salire in autobus. Giovannini è tornato sul tema della riorganizzazione dei trasporti in vista dell'apertura dell'anno scolastico ribadendo che le Regioni e le province autonome avranno per il prossimo semestre 600 milioni a disposizione per potenziare i servizi, aumentando le corse. "Non si tratta solo della scuola, ma della ripartenza di tante attività dei lavoratori. Da mesi lavoriamo con le Regioni e le province autonome per programmare questa fase. Abbiamo i tavoli prefettizi che definiscono servizi aggiuntivi e gli sfasamenti degli orari. Sulla base di queste discussioni, le Regioni giovedì invieranno al ministero i loro piani"."Intanto si passa all'80% di capienza in zona bianca e gialla e non più al 50%", ha proseguito Giovannini. "Grazie ai fondi messi in campo dal Governo, le aziende del Tpl hanno aumento mediamente del 4% l'offerta nel corso della giornata, significa che l'aumento nell'ora di punta è stato del 15-20%", fa notare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, evidenziando come le istituzioni locali abbiamo ancora molte risorse a disposizione per finanziare un ulteriore potenziamento delle corse".Il ministro Enrico Giovannini ha aggiunto: "Sappiamo benissimo che la situazione è molto difficile, per questo abbiamo messo in campo una serie di azioni che l'anno scorso non c'erano". "Questo è un impegno comune del governo, delle Regioni e delle aziende dei trasporti -ha detto- Vedremo alla prova. Possono esserci situazioni, in alcune città e in alcune ore, per cui il potenziamento non può essere sufficiente. Ci rivedremo a settembre per fare il punto ma sappiamo che le risorse che sono state messe in campo sono molto consistenti e possono consentire a Regioni e aziende di operare in questa direzione".