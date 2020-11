Operazione 'Magliana Fenix' Traffico di droga: 20 arresti, a capo dell'organizzazione un ex della Banda della Magliana L'organizzazione avrebbe immesso sul mercato ingenti quantità di cocaina ed era guidata da un personaggio già noto alle forze di polizia proprio per aver fatto parte della Banda

C'era un ex appartenente alla Banda della Magliana a capo di un'organizzazione dedita al traffico di droga sgominata dalla Guardia di finanza. L'inchiesta,coordinata dalla Dda di Roma e condotta dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf, ha portato il gip ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, nell'ambito di un'operazione chiamata 'Magliana Fenix'L'organizzazione avrebbe immesso sul mercato ingenti quantità di cocaina ed era guidata da un personaggio già noto alle forze di polizia proprio per aver fatto parte della Banda.