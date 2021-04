Sequestrate 13 mila tonnellate Traffico di rifiuti tra Puglia, Campania e Abruzzo, indagini e sequestri Un giro d’affari di circa 1.635.000 euro. Soldi che si spartivano le 6 persone arrestate



In genere si dice di seguire la pista dei soldi. Qui invece oltre ai soldi i militari della Guardia di Finanza di Foggia e i Carabinieri di Bari hanno seguito l’odore pungente dei rifiuti speciali smaltiti illegalmente. Il traffico si muoveva tra Puglia, Campania e Abruzzo. 6 le persone arrestate. L’accusa traffico e smaltimento illecito di rifiuti in aree non autorizzate. Le indagini sono coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari.Un traffico che fruttava e non conosceva crisi. Sequestrati circa 1.635.000 euro tra 4 tra beni mobili e immobili, 4 quote societarie, 4 fabbricati, 9 terreni, 4 polizze vita e 38 rapporti finanziari. Sequestrati anche 13.100 tonnellate di rifiuti speciali.Il gruppo si muoveva soprattutto nello stoccaggio di rifiuti solidi, che arrivavano dalla provincia di Caserta. I rifiuti venivano ammassati in discariche all'aperto o dentro capannoni industriali che si trovavano in provincia di Foggia o di Chieti.L'indagine era partita a marzo 2018 con il sequestro di una discarica abusiva in un capannone di San Severo, vicino Foggia, dove erano state ammassate 600 tonnellate di ecoballe di rifiuti indifferenziati riconducibili, come ha accertato l'Arpa Puglia, a scarti tessili, di plastica, gomma e legno. Un ammasso che nell'agosto del 2017 rilasciava nell'aria odori nauseabondi. Sempre durante le indagini e sempre a San Severo è stata sequestrata un'altra discarica abusiva dove dentro un altro capannone erano state accatastate 10 mila tonnellate di balle di scarti di lavorazione tessile mischiati a plastica. Altre due discariche erano state realizzate all'interno di due capannoni che si trovavano: a Vasto grandi circa di 1.250 metri quadrati e a Chieti di 1.600 di metri quadrati. Anche in questo caso l’aria era irrespirabile.