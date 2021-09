Il cane senza guinzaglio e museruola Trapani, rottweiler ferisce bimbo al volto: denunciato proprietario Il bimbo stava giocando in un piazzale privato

Condividi

Tutto è accaduto in pochi minuti, ad Alcamo, vicino Trapani. Il bambino di 10 anni era sullo skateboard in uno spazio privato con il nonno. Il rottweiler senza guinzaglio e museruola, ha scavalcato la rete di recinzione e si è scagliato contro il bambino, ferendolo al viso. A dare l’allarme un passante che ha assistito alla scena.Il cane ha mollato la presa solo all'arrivo del padrone. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato, per lesioni personali colpose, il padrone del cane di 75 anni, responsabile di non aver saputo controllare il proprio cane.Il bimbo è stato portato in ambulanza all'ospedale "Villa Sofia" di Palermo dove se l'è cavata con venti giorni di prognosi, alcuni punti di sutura e tanta paura.