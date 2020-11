Il piccolo potrebbe essere stato lanciato da una finestra Trapani, neonato trovato morto in un sacchetto: identificata la madre Il piccolo è stato trovato nell'atrio di un cortile condominiale con il cranio fracassato ed il cordone ombelicale ancora attaccato. La madre è una ragazza minorenne che sarebbe riuscita a nascondere la gravidanza ai genitori

Un neonato con il cranio fracassato ed il cordone ombelicale ancora attaccato è stato trovato a Trapani, all'interno di un sacchetto di plastica nell'atrio di un cortile condominiale in via Francesco De Stefano. La polizia ha identificato la madre del neonato. Si tratta di una ragazza minorenne. Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Agnello, non escludono che il piccolo possa essere stato lanciato da una finestra.La ragazza, che ha 17 anni e vive con i genitori, è stata portata per accertamenti nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Antonio abate di Trapani. La minorenne, che è di corporatura robusta, sarebbe riuscita a nascondere la gravidanza ai genitori, i quali hanno riferito di non essersi accorti di nulla. La giovane, subito dopo avere partorito, avrebbe avvolto il neonato dentro un sacchetto di plastica e l'avrebbe poi lanciato dalla finestra.L'inchiesta adesso sarà trasmessa per competenza alla Procura del tribunale dei minorenni di Palermo.