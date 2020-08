ITALIA

2020/08/16 14:16

Tre giovani arrestati per omicidio preterintenzionale e rissa Travolto in retromarcia il ragazzo morto dopo una rissa a Bastia Umbra I tre giovani, alla presenza degli avvocati, hanno detto di non essersi accorti di avere investito la vittima. Il 24enne era a terra svenuto dopo essere stato colpito con un pugno da uno dei tre a bordo dell’auto



​Tre arresti per giovane picchiato e travolto da auto

​Tre arresti per giovane picchiato e travolto da auto Bastia Umbra, giovane muore dopo una rissa fuori da un locale Condividi Davanti solo un muro: unica possibiltà era andare in retromarcia. Si è difeso così il ragazzo che era al volante dell’auto, che ha travolto e ucciso, un 24enne di Spoleto dopo una rissa fra due gruppi di giovani. I fatti sono avvenuti la notte tra venerdì e sabato, nel parcheggio di un locale di Bastia Umbra.



Lui e due suoi amici coetanei sono stati arrestati dai Carabinieri di Assisi, per omicidio preterintenzionale e rissa.



I tre, alla presenza degli avvocati, hanno detto di non essersi accorti di avere investito la vittima. Il 24enne era a terra svenuto dopo essere stato colpito con un pugno da uno dei tre a bordo dell’auto.



Secondo la loro versione l'auto sarebbe stata accerchiata e colpita a bastonate dal gruppo di ragazzi di Spoleto. Una reazione, forse, dopo aver dato un colpo di clacson per far spostare i giovani “rivali” dalla strada. Davanti solo un muro: unica possibiltà era andare in retromarcia. Si è difeso così il ragazzo che era al volante dell’auto, che ha travolto e ucciso, un 24enne di Spoleto dopo una rissa fra due gruppi di giovani. I fatti sono avvenuti la notte tra venerdì e sabato, nel parcheggio di un locale di Bastia Umbra.Lui e due suoi amici coetanei sono stati arrestati dai Carabinieri di Assisi, per omicidio preterintenzionale e rissa.I tre, alla presenza degli avvocati, hanno detto di non essersi accorti di avere investito la vittima. Il 24enne era a terra svenuto dopo essere stato colpito con un pugno da uno dei tre a bordo dell’auto.Secondo la loro versione l'auto sarebbe stata accerchiata e colpita a bastonate dal gruppo di ragazzi di Spoleto. Una reazione, forse, dopo aver dato un colpo di clacson per far spostare i giovani “rivali” dalla strada.

Condividi