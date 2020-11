Montecitorio Salvini: "Un pezzo di Forza Italia pensa a inciuci". Tre deputati azzurri passano alla Lega Si tratta di Carrara, Ravetto e Zanella

Condividi

"A me interessano i rapporti con gli italiani, che per quanto mi riguarda devono essere sempre trasparenti. L'appello di Mattarella è alla collaborazione, non agli inciuci o ai rimpasti, mi sembra che per Pd, 5Stelle, Renzi e a leggere anche per qualche pezzo di Forza Italia si stia parlando di posti, non di cose da fare". Così Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato a radio Rtl 102,5 sui rapporti con Forza Italia e Fdi, dopo le aperture di Berlusconi al governo per la collaborazione.

Le affermazioni di Salvini hanno innescato un'immediata reazione nelle fila di Forza Italia, a partire dalla senatrice Licia Ronzulli, vicinissima a Berlusconi, che le ha respinte al mittente e ha invitato Salvini a "fare una telefonata a Berlusconi così si chiariscono una volta per tutte". Per il vicepresidente azzurro Antonio Tajani "non è un inciucio cercare di far approvare proposte concrete per tutelare lavoratori, imprese, famiglie e liberi professionisti. E garantire la salute degli italiani utilizzando i 37 miliardi del Mes. Si tratta soltanto di buon senso e di senso di responsabilità per tutelare i diritti dei cittadini".

A drammatizzare ulteriormente il quadro dei rapporti tra i due alleati, la notizia del passaggio di tre deputati da Fi alla Lega: si tratta di Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara, i quali hanno motivato la propria scelta, tra le altre cose, col "disagio" per le aperture del loro ormai ex-partito al Pd.

"Abbiamo deciso di impegnarci in politica - si legge in una nota congiunta - in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro "sentire" in azioni politiche concrete. In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra, tuttavia, viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico".